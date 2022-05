La modelo Liseth Guevara decidió dar un paso al costado del certamen de belleza Miss Perú 2022 luego que en redes sociales fuera acusada de hurto y haber mentido sobre sus estudios y otras cosas.

La noticia fue confirmada por Jessica Newton, quien en su storie de Instagram compartió un video en el que precisó que aceptaron la renuncia de Guevara. Además, le deseó suerte en su camino y agradeció el apoyo de los seguidores del evento.

“Hola a todos. Paso por aquí para comentarles que hoy (miércoles 4 de mayo) hemos aceptado la renuncia de Liseth Guevara a la competencia de Miss Perú 2022. Entendemos sus razones y le deseamos la mejor de las suertes. A todos ustedes, muchísimas gracias por apoyarnos en la competencia nacional”, expresó la organizadora del Miss Perú.

Un día antes de esta renuncia, cuando El Comercio le consultó a Jessica Newton sobre la polémica de Guevara, esta fue su respuesta: “Yo lo he dicho claramente desde que empezó el año. No voy a tocar ningún tema personal de nadie, no voy a opinar de la vida personal de nadie, no me compete y yo solamente voy a responder sobre temas específicos del concurso”, dijo.

Por su parte, esto indicó Guevara en sus redes sociales: “He decidido retirarme de la Organización Miss Perú, con el fin de solucionar legalmente las falacias que se están publicando en las redes sociales sobre mi persona, salvaguardando así mi imagen y la tranquilidad de mi familia”.

¿Qué denuncias afronta Liseth Guevera?

No hay denuncia penal contra Guevara. Lo que hay es un hilo de Twitter donde el usuario Ric La Torre asegura que la modelo, supuestamente, miente sobre sus estudios y negocios, además de replicar otro hilo de la misma red social; donde una usuaria la acusa de robo.

