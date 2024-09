La actriz Liz Mariana Godoy, recordada por haber interpretado a Zulimar, la novia de ‘Félix Panduro’ en “Al fondo hay sitio”, enterneció a todos sus seguidores en redes sociales al anunciar su embarazo. Con un emotivo mensaje, la venezolana dio a conocer la noticia a sus miles de fans.

“Hace unos meses comenzamos a escribir la historia más bonita de nuestras vidas, la que siempre soñé, como buen cáncer. Desde muy joven pensaba y decía que yo nací para ser mamá y desde arriba me escucharon”, escribió la recordada Zulimar en su post, el cual estuvo acompañado de fotografías en las que muestra su ecografía.

“Aunque cuento los días que faltan para conocerte hij@ mí@ y cada día entre en menos ropa, no estoy ansiosa, ahora falta menos que antes y eso me reconforta, sé que te debes tomar tu tiempo y llegar a este mundo cuando estés list@, confío en que los tiempos de Dios son perfectos, y aquí estamos y vamos a estar tu papi y yo para amarte como no tienes una idea”, añadió en su post.

Cabe señalar que el mensaje de Liz Mariana Godoy no solo enterneció a sus fans, sino también a sus excompañeros de “Al fondo hay sitio”, quienes no dejaron pasar la oportunidad para felicitarla por su nueva etapa.

Carlos Ramón Solano (Felix), Karime Scander (Alessia Montalbán), Alex Béjar (Laia), Brenda Matos (Kimberly), entre otros famosos se hicieron presente en los comentarios, deseándole lo mejor a su excompañera de reparto.

Como se recuerda, a finales de 2023, Liz Mariana Godoy anunció su alejamiento de la televisión peruana y, según dijo, ella y su esposo Renatto País se habían trazado metas personales y profesionales, entre ellas, buscar una nueva oportunidad en Europa, por lo que viajaron a España.

“La razón real y única que le digo hasta pronto a ‘Al fondo hay sitio’ es porque hace varios años con mi actual esposo hemos venido manifestado un sueño y cosas bonitas para nuestra vida y una de ellas es seguir creciendo y profesional y personalmente. Hemos tomado la decisión de venir temporalmente a España para conquistar nuevos retos profesionales y personales”, contó la actriz en aquella oportunidad.

“Nos emociona mucho poder vivir una nueva etapa aquí, sin olvidarnos de Perú, de nuestro segundo hogar. Yo voy a seguir conectada con ustedes a través de las redes”, agregó la actriz, quien se mostró muy agradecida con la oportunidad que recibió en el país.

