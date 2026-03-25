“Lo que se ve no se pregunta”: cantante de Zaperoko responde por su cercanía con Daniela Darcourt.

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El cantante de Zaperoko Juan Labarca fue vinculado en las últimas horas con Daniela Darcourt, luego de protagonizar un momento cercano durante una presentación de la orquesta. En el video, el salsero le dedica canciones románticas a la intérprete, lo que generó comentarios entre seguidores sobre un posible inicio de relación.
TE PUEDE INTERESAR
- Chuck Norris (1940 – 2026): Adiós al hombre que venció dos veces a la muerte | IN MEMORIAM
- “Ya empezó a sonar el teléfono”: Ezio Oliva cuenta cómo el Premio Dial le abre nuevas puertas y cuál es ahora su mayor reto
- “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”: el trío original llega a Lima con fan meeting
- Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio se recupera tras ser atropellado en Chorrillos: “El conductor no mostró empatía”
- “Lo he admirado toda mi vida”: Stephanie Cayo habla de Alejandro Sanz, de la música y del éxito de “Doc” en Netflix
Seguir temas