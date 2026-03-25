“Lo que se ve no se pregunta”: cantante de Zaperoko responde por su cercanía con Daniela Darcourt.

El cantante de Zaperoko Juan Labarca fue vinculado en las últimas horas con Daniela Darcourt, luego de protagonizar un momento cercano durante una presentación de la orquesta. En el video, el salsero le dedica canciones románticas a la intérprete, lo que generó comentarios entre seguidores sobre un posible inicio de relación.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al salsero dedicándole canciones a la intérprete, lo que alimentó las especulaciones en torno a su vínculo.

Ante la repercusión, Labarca decidió pronunciarse y aclarar cuál es su relación con la cantante. En declaraciones a América Espectáculos, explicó el gesto que tuvo con Darcourt.

“Estamos bien. Sé que le gustan esas dos canciones. Le tengo una gran admiración, por eso le dediqué las dos canciones que le gustan, ‘Lobo’ y ‘Siempre seré’”, señaló.

“Al oído se las canto porque sé que le gustan, cómo no. Con mucho cariño, obviamente, siempre”, añadió.

Consultado sobre si mantiene un romance con la intérprete de “Señor Mentira”, el integrante de Zaperoko evitó confirmarlo, aunque dejó una frase que ha sido interpretada como sugerente. “Lo que se ve no se pregunta. Nada más”, respondió.

Sin precisar la naturaleza de su relación, el salsero dejó abierta la posibilidad de que exista algo más que una amistad. “No, no sé si amorosa. Pero como te digo, lo que se ve, no se pregunta. Puede ser, quién dice que no”, comentó.

Finalmente, Labarca destacó no solo el talento, sino también las cualidades personales de Darcourt. “Hermosísima, talentosísima. Me gusta su hermosa voz, su sonrisa y su carisma; su forma de ser… es ella”, expresó.