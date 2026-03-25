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“Lo que se ve no se pregunta”: cantante de Zaperoko responde por su cercanía con Daniela Darcourt.
“Lo que se ve no se pregunta”: cantante de Zaperoko responde por su cercanía con Daniela Darcourt.
Por Redacción EC

El cantante de Zaperoko Juan Labarca fue vinculado en las últimas horas con Daniela Darcourt, luego de protagonizar un momento cercano durante una presentación de la orquesta. En el video, el salsero le dedica canciones románticas a la intérprete, lo que generó comentarios entre seguidores sobre un posible inicio de relación.

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