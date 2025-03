El exlocutor de Radio Moda, El Misha (Misael Rivera), denunció a Carlos Banderas, conocido como Carloncho de haber tenido conductas misóginas y acoso laboral contra sus otras excompañeras de cabina.

Durante una entrevista en "Magaly TV La Firme", aseguró que su salida a la radio fue porque no compartía el estilo de Banderas en la conducción. “ Era algo que yo ya venía gestando. No compartía para nada el estilo de programa que él tiene” , afirmó.

A su vez, dijo que Carloncho realizaba comentarios denigrantes a sus compañeras, al punto de sexualizarlas. “Lo hizo con Mariannita, la ‘Chinita Kim’ y ahora con Roxana Molina. Todos pasamos un infierno”, denunció.

De ese modo, el ‘influencer’ añadió que Banderas presumía de supuestos encuentros íntimos con figuras del espectáculo, dejando entrever que pedía favores sexuales a cambio de publicidad y puestos de trabajo.

“Siempre hace referencia de que él se acuesta con todo el mundo, con gente del espectáculo”, expresó indignado, motivo por el que habría mantenido un ambiente hostil con el locutor de 51 años.

Renzo Winder también acusa a Carloncho por maltrato laboral

El locutor Renzo Winder se sumó a las denuncias contra Carloncho, al revelar que sufrió maltratos laborales durante los 15 años que trabajaron juntos.

“Durante muchos años he sufrido sus maltratos. Me fui de esa radio y perdí más de S/80.000 de liquidación porque había trabajado más de 15 años, pero preferí dejarlo”, indicó Renzo en “Magaly TV, La Firme”.

Asimismo, relató que en más de una ocasión estuvo a punto de confrontarlo físicamente debido a su comportamiento. “Estuve a punto de irme a las manos. [...] Carloncho hizo aprender, entre comillas, la radio a punta de bullying”, agregó.

¿Cómo fue la salida de El Misha?

Las denuncias contra Carloncho comenzaron con la inesperada renuncia de El Misha en plena transmisión en vivo de su programa en Radio Moda, el viernes 14 de marzo.

“A través del tiempo me di cuenta de que Carloncho es una [mala persona] Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que has insultado, mentado la madre y hecho llorar a mis compañeras”, dijo el locutor al despedirse en vivo.

¿Qué dijeron Carloncho y Radio Moda?

Hasta el momento, Carloncho no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Mientras tanto, Radio Moda restringió los comentarios en sus redes sociales en medio de la controversia.

Por su parte, excolegas de Banderas como la Chinita Kim también han publicado mensajes que parecen referirse a la situación.