La programación habitual de Radio Moda dio un giro inesperado cuando El Misha, uno de sus locutores, anunció en vivo su renuncia y lanzó graves acusaciones contra Carloncho.

Sin rodeos, aseguró que su salida no respondía a nuevos proyectos, sino a un ambiente laboral hostil. “Me di cuenta de que eres [una mala persona] y te lo digo en tu cara” , dijo con molestia a Carlos Banderas, nombre real del icónico presentador.

¿Carloncho hizo llorar a sus excompañeros?

El Misha señaló que no era el único que había sufrido esta situación. “Por ti se fue Renzo Winder, Marianita, la Chinita King”, afirmó, acusando a Carloncho de insultar y hacer llorar a varios excompañeros.

“Te lo digo en tu cara como todas las veces que me ha tocado decirte y hacerte el pare cada vez que aquí en interno has insultado, has hecho llorar a mis compañeras, te lo digo en tu cara como hombre” , agregó.

¿Qué hizo Radio Moda tras acusaciones de El Misha contra Carloncho?

La emisora no tardó en tomar medidas. Tras el incidente, Radio Moda restringió los comentarios en sus plataformas digitales, lo que generó aún más especulaciones entre los oyentes. Carloncho, por su parte, evitó responder y continuó con la transmisión.

Más tarde, El Misha agradeció el respaldo de sus seguidores a través de Instagram y aseguró que en los próximos días dará más detalles sobre su salida. “Me han pedido que hable y lo haré”, anunció.

Hasta el momento, ni Carloncho ni Radio Moda han emitido un pronunciamiento oficial.