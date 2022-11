Lorena Álvarez, periodista de Latina Televisión, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se sometió a una delicada operación. A través de historiales de Instagram, la mujer de prensa contó que le extirparon el útero a sus 38 años, debido a una complicada endometriosis.

“No muchos sabían que me iba a operar, estaba programado, pero lo había mantenido con cierta reserva. Les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me tocó“, dijo la presentadora de noticias.

Álvarez reveló que los especialistas tomaron esta decisión debido a una cuadro de endometriosis avanzado que comprometía no solo a su útero, sino también a otros órganos.

“Muchas mujeres se dan cuenta que tienen endometriosis cuando quieren ser mamás porque en algunos casos genera infertilidad, no fue mi caso. Yo me enteré por un endometrioma que tuve hace muchos años que quedó ahí”, agregó desde la cama de una clínica

“Aquí estoy recuperándome en la clínica. Hay que saber un poco más de la endometriosis, es una enfermedad subdiagnosticada y hay muchas mujeres que no saben que tienen esa condición”, concluyó.