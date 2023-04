La periodista Lorena Álvarez nunca ha ocultado su hinchaje por el club Alianza Lima y ha sacado a relucir su camiseta cada vez que pudo en televisión; sin embargo, hubo un momento en el que rechazó ser parte de la animación de la denominada “Noche Blanquiazul”, partido de presentación del plantel profesional del equipo de La Victoria.

En una reciente entrevista con el programa de YouTube “Tiempo muerte”, conducido por el narrador deportivo Giancarlo Granda, la periodista confesó que rechazó ser la animadora de la Noche Blanquiazul 2020.

Según contó la periodista de Latina Televisión, un día antes de la presentación del plantel profesional de Alianza Lima, ella se comunicó con la producción del evento para descartar la opción de ser la animadora. ¿Por qué? Porque en ese entonces, Jean Deza era uno de los flamantes jales del equipo.

“Yo no sé si me inviten a animar la Noche Blanquiazul porque hubo una vez que me invitaron y el día anterior los cancelé porque mi aguja moral no me permitía ir a presentar a ese equipo de Alianza que tenía un montón de denunciados por violencia en el equipo”, reconoció Lorena Álvarez.

“Por más que era Alianza (Lima) y la hinchada no tenía la culpa, yo no podía ir a presentar un equipo con Jean Deza”, agregó la periodista.

Como se recuerda, en aquel plantel de Alianza Lima 2020 había algunos nombres polémicos de futbolistas que habían protagonizado portadas ajenas al ámbito deportivo, entre ellos, Alexis Gómez, Jean Deza, Carlos Ascues y más.

Lorena Álvarez festeja triunfo de Alianza Lima (Fuente: Latina TV)