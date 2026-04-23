Lima se prepara para una descarga de sabor caribeño con la llegada de Los Van Van, una de las agrupaciones más influyentes de la música latina. La cita será este viernes 1 de mayo en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, donde la legendaria orquesta promete un espectáculo de dos horas que combinará clásicos inolvidables con una puesta en escena diseñada para no dejar de bailar.

Con décadas de trayectoria y un legado que ha marcado generaciones, la agrupación cubana vuelve al Perú en medio de gran expectativa. “Estamos muy felices de regresar. Siempre sentimos una conexión especial con el público peruano”, señaló Samuel Formell, uno de los principales referentes de la banda, quien además adelantó una presentación cargada de energía y emoción.

Samuel Formell lidera el esperado retorno de la agrupación cubana al Perú.

El repertorio incluirá algunos de sus temas más icónicos, como “Después de todo”, “Aquí el que baila gana”, “Anda quiéreme” y “De igual a igual”, canciones que han consolidado a la agrupación como un símbolo de la salsa a nivel internacional. La propuesta musical apunta a un recorrido por su historia, sin perder el dinamismo que caracteriza sus presentaciones en vivo.

El evento forma parte del Palmeras Festival, que reunirá a destacados artistas internacionales como La Caro Band y Tania Pantoja, además de talentos nacionales como Brunella Torpoco y Masiel Málaga. La combinación promete una velada que celebra lo mejor de la música latina en un solo escenario.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket, con un descuento vigente por tiempo limitado. La recomendación es adquirirlas con anticipación, ya que se espera una alta demanda para este esperado reencuentro entre Lima y una de las orquestas más queridas del continente.