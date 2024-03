La periodista Lourdes Sacín, recordada por haber mantenido una relación sentimental con el personaje mediático Andy V, se pronunció por la relación que tiene actualmente su colega Priscila Mateo con el actor Julián Zucchi.

Es que, hace algunos años Sacín fue protagonista de los escándalos farandulescos debido a la relación que tuvo con el exnovio de Susy Díaz, por lo que tuvo que abandonar su carrera periodística.

De ese modo, Lourdes, partiendo de su propia experiencia, se animó a darle consejos a su joven colega, la reportera Priscila Mateo, que actualmente trabaja en el programa “Magaly TV, la Firme”.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Sacín le advirtió que de mantener su relación con Julián Zucchi, su carrera profesional fracasaría, tal como a ella le pasó, fue lo que dijo.

“A Priscila Mateo le digo: ya fue tu carrera. Siento que veo mi espejo”, fue el mensaje que Lourdes envió a la reportera.

Tras ello, complementó diciendo: “Pero creo que como reportera, ya echó su suerte... Cuando estás en este momento de ilusión no te das cuenta de nada y te dejas llevar, y creo que eso le está pasando [...] Yo ya lo viví y me cegué, se me salieron las cosas de la mano. Tú tienes más que perder que él”.

Horas más tarde de haber publicado el video, Sacín acudió al programa de Magaly Medina, en donde fue más directa en advertir que la relación de Mateo con el actor argentino la perjudicaría.

Como se recuerda, tras su romance con Andy V, la periodista exintegrante del magazine Reporte Semanal, de Latina TV, se vio obligada a renunciar por el escándalo y presión mediática.

“No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo”, dijo a principio.

Luego, con más énfasis, agregó: “Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo). Se va arrepentir, a mi hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera”.