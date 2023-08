La actriz y modelo colombiana Lucecita Ceballos sale al frente para desmentir los rumores en torno a una posible crisis matrimonial con su esposo Rony Ríos, con quien mantiene una larga relación de 28 años.

En declaraciones para el diario Trome, la actriz de “Al fondo hay sitio” aseguró que su relación se mantiene firme y que no se ha separado de su pareja. Por el contrario, ambos están en un gran momento de su matrimonio.

“No, al contrario. Separada jamás, ni siquiera estamos mal. Yo te diría que mi relación está en crisis, tal como te he dicho en otras ocasiones y las pocas veces que ha sucedido. A mí no me gusta tapar el sol con un dedo, pero nada que ver con eso (separación)… Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, más unidos y fortalecidos que nunca. No sé de dónde ha salido ese rumor”, aclaró.

“Tenemos 28 años juntos, felices y tranquilos. Toda pareja tiene cosas buenas y malas, pero siempre estamos juntos. Somos el uno para el otro. Esos rumores nos hacen más fuertes, seguimos para adelante”, agregó la actriz colombiana.

Como se recuerda, una de las últimas apariciones en televisión de Lucecita Ceballos fue en la serie “Al fondo hay sitio”, donde dio vida a ‘Dalila Pajares’, la madre de ‘Kimberly’. Ella llegó a Las Nuevas Lomas y conquistó a ‘Joel’; sin embargo, la relación se terminó al descubrir que era una mujer interesada.