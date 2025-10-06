La serie “Al fondo hay sitio” presentó el regreso de un polémico personaje a la historia. En el último episodio de la serie se dio a conocer que la misteriosa mujer con la que salía Gaspar era ‘Dalila’, personaje interpretado por la colombiana Lucecita Ceballos.
Al respecto, la actriz y modelo colombiana se mostró feliz por su regreso a la exitosa serie y contó detalles de lo que será su historia al lado del personaje interpretado por Alejandro Villagómez.
“Estoy súper feliz y emocionada de estar en la serie nuevamente. He vuelto después de más de un año, así que me siento feliz porque me encariñé con el personaje, con todas las cosas buenas y malas que tiene”, contó Ceballos.
“Cuando me volvieron a convocar no dudé en decir que sí, empecé a grabar la semana pasada y lo seguiré haciendo por algunos capítulos más”, añadió.
Si bien no pudo adelantar muchos detalles sobre lo que pasará con ‘Dalila’ en “Al fondo hay sitio”, la actriz aseguró que ella está dispuesta a enamorarse, por lo que pronto se verá lo que sucederá con ‘Gaspar’.
“No puedo adelantar mucho, pero Dalila desea o quiere volver a enamorarse. Sigue buscando el amor, así que veremos cómo se desarrollan los capítulos. Veremos qué pasa con Gaspar”, precisó sobre la actriz.
