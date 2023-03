La actriz colombiana Lucecita Ceballos regresó hace algunos días a la serie “Al fondo hay sitio” con su personaje ‘Dalila’, quien vuelve a la ficción con la intención de volver a conquistar a ‘Joel’ (Erick Elera). Al respecto, se refirió a las escenas de besos con su compañero de reparto.

En entrevista con el diario Trome, Lucecita aseguró que existe una buena relación laboral con todos sus compañeros. Además, aclaró que su esposo Rony Ríos no se pone celoso con los besos y que respeta su trabajo como actriz.

“Así es. Ha sido las primeras escenas de besos. Hay química laboral y eso hace que fluya más trama o lo que nos toque hacer de manera muy profesional... Me divierto mucho, como no tienes idea, todos nos divertimos porque hay situaciones que son bien jocosas e inesperadas. Es una mezcla de todo, dramatismo, humor y todo está bien manejado. Cada personaje cumple su función en la serie”, señaló.

“Para nada. No ha habido ninguna incomodidad por parte de mi esposo. Él entiende que se pueden presentar estas escenas con el personaje”, añadió Lucecita Ceballos al ser consultada por los posibles celos de su esposo.

Cabe señalar que Lucecita Ceballos vuelve a la ficción luego de casi dos meses de ausencia. Según confesó, se siente muy feliz por volver y reveló cuál es la intención de su personaje en esta nueva etapa de la serie de América Televisión.

“‘Dalila’ ya se disculpó con él (‘Joel’), quiere atraer cosas buenas, así que tal cual. Está decidida a que ‘Joel’ la perdone. Ha sido una linda experiencia regresar, vuelvo a ese elenco tan maravilloso y feliz porque me siento muy cómoda en la serie. Me pone muy feliz hacer lo que me apasiona, tal como es la actuación”, aseguró Ceballos.

