Hija de Lucero y Mijares superó las críticas con desbordante talento y carisma |VIDEO

Lucerito Mijares, la menor de los dos hijos que tuvieron Lucero y Manuel Mijares, fue blanco de críticas cuando apareció en 2018 interpretando a dúo con su famoso padre el tema "Vencer el amor". Sin embargo, ocho meses después, la potente voz y el carisma de la joven han logrado revertir esa desagradable situación.

El video supera actualmente los 6 millones de reproducciones. En los comentarios se destaca el talento artístico de la adolescente de 14 años.

Entre los comentarios, se lee: "Por favor, Manuel Mijares, más duetos con tu hija divina", "Adelante, hermosa chiquita. Sigue ese camino", "Qué hermosa voz tiene Lucerito".

Sobre este video, Lucero, madre de la menor, aseguró que la canción que su hija compartió con Mijares no fue su presentación artística, sino un momento más familiar.

“No es el lanzamiento. Yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal”, dijo.

Asimismo, la protagonista de "Mi destino eres tú", reprobó las críticas contra su hija. “Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo; son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto”, sostuvo.

Destacó, además, el talento artístico de Lucerito, sin embargo no se animó a asegurar que seguirá sus pasos musicales.

"Creo que ella tiene muy claro que le encanta la música, que le encanta cantar, que le encanta transmitir cosas con su voz y creo yo, viéndolo objetivamente, que lo hace muy bien; pero no sé si ella quiera ser artista, no sabemos si ella quiera lanzarse algún día, que diga ‘quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá”, compartió la artista de 49 años con People en Español.