La artista mexicana Lucero se pronunció sobre el futuro de Angélica Rivera tras el término del sexenio de su esposo, Enrique Peña Nieto, y la labor de la artista como primera dama de México.

Durante un encuentro con medios que fue transmitido por el programa "El Gordo y la Flaca", Lucero destacó la profunda admiración y respeto que siente por su compatriota.

"Creo que es muy difícil desempeñar un papel como el que ella desempeñó. Yo pienso, además de que yo la respeto muchísimo y siempre la he admirado, que es muy difícil quedar bien en una posición, en un papel como en el que estaba ella” , dijo.

"Pienso que hoy en día lo que haga quien lo haga, está mal. Todo mal o a veces medio bien pero hay muchas opiniones a veces muy negativas de todo. Es muy difícil quedar bien con toda la gente y hoy en día creo que las opiniones son muy divididas... En ese caso yo, la verdad me reservo con respeto, admiración y cariño la opinión general”, sostuvo la artista, según reporta "Hola!".

Asimismo, Lucero destacó el trabajo y las obras que Angélica Rivera realizó como primera dama.

"Creo que ella desempeñó un papel que no es nada sencillo para nadie y yo la verdad creo que ella hizo un trabajo como tuvo que hacerlo y con mucho cariño. Hizo muy buenas obras, cosas que tal vez no se supieron. Es claro y lógico que va a haber opiniones de todo tipo y críticas por todos lados y no sé qué, pero también hay otras opiniones buenas”, remarcó Lucero.