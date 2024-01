Lucho Cáceres volvió a causar polémica tras criticar la película ‘La sociedad de la nieve’, cinta de Netflix que fue nominada a los Globos de Oro y está entre las favoritas a ganar el Oscar. Según el actor peruano, perdió más de dos horas de su vida viendo el filme que narra todo lo que vivieron los pasajeros del vuelo 571 que se estrelló en Los Andes en 1972.

“Leo tantos buenos comentarios que pensé haber visto otra película. No sé si es porque sabía exactamente todo lo que iba a pasar, o porque la primera me gustó más, pero siento que desperdicié 2 horas y media de mi vida. Dicen que no es un remake, que está contado desde otro punto de vista, a mí no me alcanzó”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

Tras su publicación, el artista recibió duras críticas por parte de sus seguidores, por lo que decidió responderles para pedirles que respeten su opinión.

“Bajo esa premisa debería “gustarle” a todo el mundo, casi casi como una obligación, no creo que sea así, acá hay varios que piensan diferente. Y no he hecho ninguna sátira como mencionas, solo he manifestado lo que sentí al ver la película”, indicó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Lucho Cáceres genera indignación de los cibernautas por sus comentarios sobre producciones. Pues hace unas semanas, el intérprete mostró su disgusto por la última temporada de “Al fondo hay sitio”.

“¿En serio hay alguien a quien le cause curiosidad, intriga o suspenso el final de alguna ficción nacional?”, escribió en aquella ocasión Cáceres en su cuenta de Instagram.