Lucho Cáceres opinó así sobre interpretación de Patricio Parodi en "El artista del año"

Una opinión positiva tuvo el actor Lucho Cáceres sobre la interpretación que hiciera el modelo Patricio Parodi del pegajoso tema "Scooby Doo Papa" en el programa "El artista del año" de América Televisión.

Para el jurado del referido espacio que conduce Gisela Valcárcel, el también integrante de "Esto es guerra" demostró "tener talento en esto".

"Me ha sorprendido. Creo que por ahí hay un talento, viejo. Y me parece bien que lo explores, que te metas por ahí. La belleza física dura poco. Los hombres guapos la pasan un poco mal en algún momento de su vida, cuando pasan los años, si solo se sostienen en eso. Los que no tienen mucha pinta siempre han estado acostumbrado a estar así. Creo que tienes un talento", indicó Lucho Cáceres en "El artista del año".

Por último, el experimentado actor nacional alentó a Patricio Parodi continuar esforzándose por seguir adelante en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

"No te conozco pero intuyo que eres bien chamba. Bacán, pato", concluyó.

En "El artista del año" también compiten Milett Figueroa, Michelle Soifer, Alfredo Benavides, Yahaira Plasencia, Luis Baca, Rossana Fernández Maldonado, entre otros.