Lucho Cáceres estuvo en medio de la polémica luego que redes sociales circulara un video en donde se le ve al interior de un bus de transporte público gritando e insultado al conductor. El actor salió al frente y explicó qué fue lo que sucedió.

“Generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte del señor también. Gracias, pueden grabarme, colgarme y etiquetarme. Gracias animal de m...”, se le escucha decir a Cáceres en el video que se hizo viral en TikTok.

Frente a esta situación fue duramente criticado en redes sociales, y ahora salió a defenderse. A través de su cuenta de Facebook, Cáceres compartió un pequeño mensaje en que comparó su bochornoso altercado con la historia de la película “Relatos Salvajes” del conocido Ricardo Darín.

“‘Relatos Salvajes’. De todas las historias me quedo con la de BOMBITA, la sentí muy cercana. Me pregunto qué habría hecho bombita si dos combis estando en verde no avanzaban e impedían el paso de una ambulancia. Grande Darín”, publicó Cáceres junto a la foto de portada de la cinta.

Tras su publicación, el recordado actor de la serie “1000 Oficios” recibió el apoyo de algunos de sus seguidores, así como también de sus colegas Rodrigo Sánchez Patiño y Karina Jordán.

“Siempre será su hincha”, escribió Patiño. “Cuando regrese a Lima si quieres me subo contigo a más combis hermano. Podemos subir con uno d esos cosos que usan en los estadios y los hacemos sonar bien fuerte dentro de la combi para q vean cómo se siente afuera. Qué agotador, ¿no?”, escribió la actriz.

VIDEO RECOMENDADO

Lucho Cáceres y el vergonzoso día en que fue llevado a una comisaría por estado de ebriedad

Lucho Cáceres y el vergonzoso día en que fue llevado a una comisaría por estado de ebriedad