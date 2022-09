Lucho Paz sufrió una descompensación mientras ofrecía un concierto en una conocida discoteca de Cajamarca. Tras el incidente, el reconocido cantante de cumbia tuvo que ser internado en una clínica local.

A través de las redes sociales del cantante se emitió un extenso comunicado en el que explicaron a su público lo que sucedió en el escenario.

“Mediante el presente comunicado informamos que Lucho Paz sufrió una descompensación en la madrugada de hoy mientras realizaba una presentación en la Discoteca Barra Vip en Cajamarca y fue internado de emergencia en una clínica local”, se lee en las primeras líneas del comunicado,

Asimismo, expresaron su disculpa a los seguidores del músico por no cumplir con su show este sábado 24 de setiembre; sin embargo, se comprometieron a reprogramaciones las presentaciones.

Lucho Paz se pronuncia tras incidente: “Tenía dolores abdominales, me faltó el aire y ya no podía cantar”

En comunicación con el diario Trome, Lucho Paz contó que ya se encuentra mejor de salud tras sufrir descompensación.

Asimismo, reveló que previo a su presentación en Cajamarca tenía una infección que le había provocado fiebre; sin embargo, debía cumplir con sus compromisos laborales.

“Aún estoy en la clínica recuperándome. Un día antes de viajar a Cajamarca ya estaba mal con un proceso de infección, con fiebre. Vine a cumplir con la presentación, pero a mitad del show me descompensé, tenía dolores abdominales y me empezó a faltar el aire. Ya no puede cantar”, explicó el cantante. “Sí, ya mañana (hoy) que regrese a Lima voy a pedir internamiento para terminar este proceso”, añadió.