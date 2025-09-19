Este jueves, la cantante criolla Lucía de la Cruz respondió, indignada y al borde del llanto, a las acusaciones de su hijo, Christian Wong, quien afirmó que ella se había apropiado de S/ 8 000 que fueron depositados en su cuenta bancaria por error.

Por ello, mediante una entrevista telefónica con ‘Todo se filtra’, la criolla negó haberse apoderado del dinero, reafirmando que “buscará la manera” de devolverlo, y que siente mucha decepción por su hijo.

“Me duele mucho el error que cometieron los señores de Cañete, nunca me negué a hacer una devolución... Voy a devolverlo” , dijo la cantante. “Lo que más me choca es que miente, todos los días me pide dinero” , agregó.

De ese modo, las declaraciones de Lucía no solo desmintieron el supuesto robo, sino que también escalaron el conflicto al revelar sus problemas personales.

“Apoyo a su hijo (nieto de Lucía) que está aquí cuando él no tiene plata, yo le mando su dinero al niño. Tengo a su hijo grande en mi casa viviendo conmigo, yo no entiendo por qué Cristian habla eso ahorita” , dijo entre lágrimas.

Además, lo acusó de “colgarse de su fama” debido a que, supuestamente, no tiene trabajo en el extranjero. Incluso, afirmó haberle estado enviando dinero para su manutención.

¿Qué dijo el hijo de Lucía de la Cruz?

Previamente, Wong de la Cruz, en una conversación con ‘Todo se filtra’, aseguró que, pese a estar a su nombre, no utiliza la cuenta bancaria donde llegaron los S/ 8 000, ya que, según un documento notarial mostrado por él, es manejada por su madre.

“Mi mamá es la misma que hace sus propios contratos, el problema aquí es que es mi cuenta, pero mi madre me pidió el favor antes de que yo viaje a Estados Unidos, de que le deje una cuenta para que ella pueda hacer sus movimientos y ella la manipula, pero está a mi nombre” , afirmó.

Hijo de la cantante se pronuncia tras fuerte acusación en su contra. (Foto: Todo se filtra)

Asimismo, negó además ser el representante de su madre, y que tampoco tiene responsabilidad en el manejo de contratos y dinero de Lucía.

“Todo el mundo cree que soy yo el que no quiere devolver la plata. La responsable es mi mamá, ella no me contesta la llamada”, dijo.