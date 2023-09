La cantante Lucía de la Cruz participó como invitada en “La casa de Magaly” donde interactuó con los participantes e incluso dio consejos de vida para algunos de ellos.

En ese sentido, la criolla había llegado a la vivienda para apoyar en la preparación de la comida, por lo que durante una conversación, se animó a darle consejos de vida a la modelo Gabriela Serpa, quien le contó acerca de su relación con el joven aviador de 23 años.

“Mejor disfrútalo... Y aquí no vale enamorarse, aquí en este mundo, en este país, en esta m**** de planeta no vale enamorarse [...]”, dijo De la Cruz dirigiéndose a Gabriela Serpa.

Luego de eso, la intérprete reiteró en que Serpa disfrute su vida y juventud para que en el futuro no se arrepienta. Disfrútalo, estás joven. Disfrútalo porque después mañana o pasado vas a decir: ¿Por qué no le hice caso a Lucía?, agregó

Por su parte, la influencer respondió diciendo: “Eres mi sensei. En las redes me dicen “Lucia de la Cruz”, no sabes cómo me dicen en las redes sociales... Dejad que los niños vengan a mí”





¿Lucía de la Cruz tiene una relación con uno de sus músicos?

La charla que Gabriela Serpa y Lucía de la Cruz empezó cuando esta primera le preguntó sobre las bondades de tener una pareja menor, conocido coloquialmente como “colágeno”: “Obvio, ¿qué pasa? Estás hablando con una mujer que va a tener 70 años chica y todavía sigo parada y cantando”, respondió Lucía de la Cruz fiel a su estilo.

Ante la respuesta de la criolla, Gabriela acotó que por su relación con Gonzalo Méndez de 23 años, la están “destruyendo en redes sociales”.

De la Cruz le reveló que actualmente tiene una relación sentimental con uno de sus músicos, con quien se lleva casi 40 años de diferencia, sin embargo, la artista dejó claro que le va bien debido a que no lo hace público.

“[...] Nadie sabe nada, vivo tranquila, mi vida es paz, es mejor uno conocido que otro por conocer, porque después te hacen m**** la noche”, relató la intérprete de Somos amantes.