¡Enfrentadas! La productora y actriz Lucía Oxenford arremetió contra su media hermana, la periodista Juliana Oxenford tras los comentarios negativos que dijo acerca de Marcelo Oxenford, padre que comparten.

Durante una entrevista con un podcast del diario Trome, la exfigura de ATV, dijo que Marcelo no le brindó amor paternal durante su vida.

“Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó”, relató Juliana en YouTube.

Ante las palabras de su media hermana, la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet, publicó dos tweets en donde criticaba a Juliana por sus declaraciones.

Primero colocó una imagen del actor Ryan Reynolds, que hace una señal de desaprobación y luego escribió: “El que jode no es feliz”, dejando entrever que la comunicadora atacaría a su padre sin razón.

En otro momento de la entrevista, Juliana también se refirió a Lucía, comentando que no tuvo la oportunidad de conocerla o compartir momentos íntimos a pesar de compartir un vínculo sanguíneo.

“A ella casi no la conozco. Sí, claro, en navidades (la he visto). Digo casi no la conozco porque yo no sé qué tipo de persona es ahora. Entiendo que es super divertida, buena gente”, indicó.





Tweet de Lucía Oxenford