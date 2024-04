La actriz peruana Lucía Oxenford sorprendió a sus fanáticos al publicar una fotografía con la mejilla golpeada, en donde aseguró haber sido agredida por una iracunda mujer en el distrito de Barranco.

De ese modo, Oxenford explicó que tras intentar proteger y curar a un perrito herido, la denunciada que identificó como Evelyn Lang Sanoni y dueña de la mascota, le propinó una golpiza.

“Saben qué pasa cuando te metes a defender a un perrito herido de una señora loca? Esto pasa. Camino al médico legista”, contó el pasado 17 de abril.

A su vez, la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet, alegó que su presunta agresora cría mascotas en pésimo estado, perjudicando su salud, a lo que solicitó el apoyo de animalistas para defenderlos.

De otro lado, Lucía complementó que la personas sería reincidente en ese mismo tipo de delitos. “Tiene perros, no los cuida y ya saben como soy. Me empezó a insultar y me pegó”, dijo después.

Sobre la presunta agresora de Lucía Oxenford





Lucía Oxenford acusó a Evelyn Lang Sanoni de haberla presuntamente agredido en Barranco, esto luego de tratar rescatar y curar al perrito que Lang tenía en mal estado.

En redes sociales, algunos usuarios comentaron que también fueron presuntas víctimas de agresión por parte de Evelyn, dejando entrever que sería una persona dedicada a las actividades delictivas.

“La señora es conocida en Barranco, en su casa se albergan personas de mal vivir. Tiene un montón de perritos en pésimo estado de salud los cuales se tienen que pelear por comida”, escribió un usuario.

