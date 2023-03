Luciana Fuster se sinceró con sus seguidores y reconoció que viene pasando un fuerte estrés porque tiene días muy ocupados entre el Miss Perú, Esto es Guerra y el programa de radio que conduce.

A través de su cuenta de Instagram, la enamorada de Patricio Parodi asegura que estos días se siente sobrepasada con todas las responsabilidades que tiene.

“Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo”, manifestó.

Sin embargo, aunque tiene días muy cansados, todo lo que viene es muy importante para ella, así que la tiene muy feliz.

“A todo el mundo le pasa diferente cómo expresa o cómo siente esos momentos. Yo me encierro, no quiero que nadie me diga nada porque lloro, porque saben que yo soy bien llorona y, finalmente, las cosas me están saliendo bonitas”, explicó.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Luciana Fuster estresada con Miss Perú y EEG

Luciana Fuster contó cómo es su día

La chica reality mostró cómo son sus días, incluso, en varias oportunidades se queda sin almorzar para no descuidar lo que tiene agendado.

“Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7.00 a. m. más o menos, me ducho, desayuno o lo que alcance hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente, me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día (...) Muchas veces, me quedo sin almorzar por intentar que mi trabajo salga muy bien”, reveló Luciana Fuster.

¿Cómo fue la presentación de Luciana Fuster en el Miss Perú?

La organización dirigida por Jessica Newton publicó un video en el que la actual participante de ‘Esto es Guerra’ se refiere a su incursión en el concurso de belleza.

“Yo ya lo quería desde hace muchísimo tiempo, pero sentía que me faltaba un poquito de edad, eso era lo que yo pensaba”, señaló al respecto.