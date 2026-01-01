Luciana Fuster no dudó en mostrar su apoyo en redes sociales a su hermana Fernanda Fuster, quien recientemente reveló que padece de esclerosis múltiple, enfermedad que desde hace varios años ha limitado su manera de vivir.

Como muestra de apoyo, Luciana Fuster no tardó en darle algunas palabras de motivación a su hermana tras dar a conocer su condición.

“Eres la persona más fuerte que existe. Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme, cueste lo que cueste. Te admiro tanto”, escribió Luciana Fuster en los comentarios del post de su hermana.

Luciana Fuster dedica emotivo mensaje a su hermana tras revelar delicada enfermedad. (Foto: Instagram)

“Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme. Encima, el peso de ser la más bonita. Te amamos jerbi de mi vida y jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada”, añadió.

Como se recuerda, Fernanda Fuster, hermana de la Miss Grand International 2023, reveló en sus redes sociales cómo es su lucha contra la esclerosis múltiple.

Luciana Fuster dedica emotivo mensaje a su hermana tras revelar delicada enfermedad. (Foto: Instagram)

“Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida”, precisó Fernanda, quien añadió que hace seis años le diagnosticaron su enfermedad.