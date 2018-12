Luciana Fuster y Emilio Jaime confirman en Instagram que son pareja

Las fotos y videos revelados este fin de semana en Instagram confirman que la modelo Luciana Fuster y el cantante Emilio Jaime, ambos participantes de realities de competencia, son pareja.

En la red social Instagram, Luciana Fuster y Emilio Jaime confirmaron el romance en dos fotografías donde aparecen sobre una cuatrimoto en Colán, Piura. También aparecieron cariñosos en videos.

"Por más días así", indicó Jaime en su cuenta, mientras que Fuster dijo en inglés que adora cuando sorprende a Jaime mirándola. Ambas imágenes fueron tomadas durante un romántico crepúsculo.



Estas fotos surjen semanas después de que Austin Palao, ex pareja de Luciana Fuster, la acusara de infidelidad con Emilio Jaime cuando ambos aún estaban juntos. La modelo negó tal aseveración.

Además, Fuster declaró que Austin Palao había tenido actitudes violentas con ella. "Muchas veces, él se iba de sus casillas. No sé por qué, antes de ir a una fiesta, siempre nos peleábamos. En una discusión –que la agrandó horriblemente- me dejó tirada en la calle a la 1 de la madrugada (…) Y me parece súper fuera de lugar que ahora él quiera venir a tapar las cosas a base de mentiras. Como yo digo, maltratar no es simplemente pegar, no es simplemente golpear. Maltratar es hacer las cosas que él hacía", indicó, según cita el portal de ATV.