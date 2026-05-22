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La modelo peruana se mostró emocionada por haber participado en el prestigioso desfile | Foto: Instagram (@lucianafusterg) / Composición EC
La modelo peruana se mostró emocionada por haber participado en el prestigioso desfile | Foto: Instagram (@lucianafusterg) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Luciana Fuster participó en el casting de Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado este viernes 22 de mayo en Miami, tras haber sido convocada.

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