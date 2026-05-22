La modelo peruana Luciana Fuster participó en el casting de Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado este viernes 22 de mayo en Miami, tras haber sido convocada.

Ex Miss Grand International 2023, la ‘influencer’ asistió al evento luego de recibir una invitación formal por parte de la organización, presentándose en una pasarela frente a un jurado que incluyó a la supermodelo estadounidense Gigi Hadid.

Luciana Fuster impacta con su presentación en el casting para Victoria’s Secret.

De ese modo, Fuster utilizó sus redes sociales para compartir el detrás de cámaras del proceso, el mensaje de confirmación que había mantenido en reserva y fragmentos de su desfile, donde lució un top blanco, pantalón jean y tacones.

“No importa qué, me siento realmente emocionado y agradecido de siquiera ser considerado. Ahora Victoria Secret sabe que existo, así que una vez más, en un escenario, haré lo que sé hacer: concentrarme, disfrutar y mostrarme tal como soy”, escribió.

El proceso de postulación de la exreina de belleza inició semanas atrás con una convocatoria virtual. Tras confirmarse su pase a la etapa presencial, Fuster calificó este llamado como un hito dentro de su trayectoria profesional.

“Me atrevo a decir que todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para ver si algún día lograban verme y descubrirme jajajaja o al menos acercarme a este momento… y aquí estoy hoy", añadió en su publicación.

Luego de concluir su presentación en la pasarela de Miami, la modelo publicó un segundo video en el que resumió su experiencia, reiterando su satisfacción por el desempeño alcanzado, independientemente del resultado final.

“Lo logré. Un paso más cerca. Pase lo que pase, ya soy más que feliz de haber estado en ese stage”, afirmó Fuster, quien añadió que su enfoque principal consistió en disfrutar del escenario y mostrarse exactamente natural.

Cabe precisar que el avance de la modelo peruana hacia las siguientes rondas del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 dependerá de la deliberación interna del jurado.

Fuster no fue la única peruana convocada a las audiciones presenciales de este año en Estados Unidos, pues también participaron la conductora e influencer Natalie Vértiz y la modelo Alexandra Morillo.

Invitación del Victoria Secret a Luciana Fuster

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