Luciana Fuster aseguró estar bastante feliz y emocionada por su próxima participación en el Miss Grand International 2023. Sin embargo, admitió que su meta es luchar por la corona del Miss Perú Universo en el futuro.

Cuando le consultaron el porqué de su postulación al Miss Grand y no Miss Perú Universo, respondió que se trata de un concurso que le encanta y en un futuro busca hacerse del otro certamen.

“Porque me encanta el Miss Grand, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo. El Miss Universo también y me gustaría en un futuro también competir en el Miss Universo”, comentó a América Espectáculos.

Además, Luciana Fuster afirmó que siguió el consejo de reconocidos missólogos que le recomendaron iniciar su carrera concursando por la corona del Miss Grand Internacional.

“Ahora mi proyección, y para ir preparándome, es el Miss Grand. Mucha gente, muchos missólogos, gente que sabe especialistas me dijeron que intente en el Miss Gran primero y entonces ellos son ellos que saben Yo apunto ahora para el Miss Grand y si en un futuro, se puede, al Miss Universo, me encantaría”, finalizó.