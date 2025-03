Luciana Fuster respondió de forma contundente a los rumores de un posible embarazo de su pareja Juan Morelli, esto luego que la exMiss Grand International compartiera una imagen asegurando que tenía antojos. Al respecto, la modelo salió al frente para aclarar lo sucedido.

Hace algunos días, a través de su cuenta oficial de Instagram, Luciana Fuster compartió un video cocinando en el que agregó la descripción: “Tenía antojo de hot dog”, hecho que sus seguidores asumieron como una indirecta de un presunto embarazo.

Tras esto, la Miss Grand International 2023 no tardó en responder a los rumores a través de sus stories de Instagram, donde negó estar embarazada. El post estuvo acompañado de un video en el que muestra su abdomen plano.

“No puede ser que ayer por escribir ‘tenía antojo de hot dog’ y no ‘me provocó hot dog’, ya especularon que estoy embarazada… No amigos, no lo estoy”, escribió Luciana Fuster sobre el video que muestra con las manos sobre su vientre.

Luciana Fuster compartió este mensaje en medio de rumores de embarazo. (Foto: Captura de Instagram)

Luciana Fuster inició una nueva relación

Luciana Fuster ya pasó la página y ahora el protagonista de su historia de amor es el compositor Juan Morelli, quien aprovechó el cumpleaños de la joven modelo para dejarle un cariñoso mensaje en redes sociales.

CONOCE MÁS: Tienda de Luciana Fuster cubre su nombre tras denuncias por venta de ropa extranjera

“Feliz cumpleaños, chiquita. Te mereces todo lo bonito del mundo, gracias por darme el placer de caminar contigo. Cambiaste todo, Luciana”, se lee en la tierna dedicatoria con la que confirman su romance.

La exMiss Grand International compartió el saludo en cuenta de Instagram y añadió un nuevo texto cargado de amor: “Gracias a ti por hacer este y todos mis días tan especiales”.

Morelli oficializa romance con Luciana Fuster

Ethel Pozo vivió un momento incómodo en América Hoy