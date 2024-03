Luciana Fuster, ganadora de la corona del Miss Gran International del 2024, se alista para volver a Tailandia y cumplir con sus funciones de reina de belleza por los siguientes 7 meses del año.

Es por ello que, la exguerrera aclaró que su estadía en Lima se extendió más de lo previsto por una decisión tomada por la organización del concurso y de la franquicia que dirige Jessica Newton en el Perú.

“Es algo que quiero y ya estoy ansiosa de regresar... Yo también quiero estar en Tailandia, quiero trabajar allá, ya estuve tres meses y me queda siete meses por delante (de reinado)... así que no duden que habrá muchos viajes, trabajo y es que todos quieren ver. Me toca irme en algunos días”, indicó Fuster a América TV.

Por otro lado, Luciana contó que su reinado terminaría en cuanto se elija a la próxima representante del concurso, lo cual pasaría a finales de año. Sin embargo, en julio, Fuster deberá entregar su corona de Miss Grand Perú a pedido de Jessica Newton.

“Vengo en julio para entregar mi corona de Perú, que no quiero, pero es un poco difícil porque voy a estar viajando bastante, no tengo fechas fijas en Bangkok”, detalló.

¿Y su relación con Patricio Parodi?





Ante su inminente viaje a un país que se ubica casi 20 000 kilómetros del Perú, la modelo habló de cómo gestionará su relación sentimental con el chico reality Patricio Parodi, por lo que aseguró que se mantendrán juntos tratando de verse lo más que se pueda.

“Estamos planeando alguna forma de poder vernos durante este tiempo si es que se da y si es que no, ‘Pato’ lo entiende totalmente. Con el dolor de mi corazoncito tendremos que esperar hasta que vuelva, no lo sé, pero sabe que ahorita mi enfoque es Miss Grand”, relató.