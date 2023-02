Hace algunos días, la organización Miss Perú confirmó que Luciana Fuster será una de las candidatas que buscará llevarse la corona del certamen. Tras esto, se difundió la entrevista que pasó la chica reality, donde se puede ver un emotivo momento cuando la ‘combatiente’ no puede evitar las lágrimas al hablar de su madre.

Según contó la modelo de 24 años, su madre la ha acompañado en todo momento y siempre le mostró su respaldo frente a las críticas. Además, reveló que su madre es su ejemplo a seguir en la vida.

“Yo cada vez que hablo de mi mamá quiero llorar... Uy no se me malogra el maquillaje, pero definitivamente, si hay alguien a quien admiro es a mi mamá. Ella yo creo que es la persona como quién yo quisiera ser, cuando sea grande, o desde ahora”, manifestó Fuster, notablemente emocionada.

“Es quien aguanta todas las cosas conmigo, es quien me acompaña siempre, nunca me va dejar caer, nunca me va hacer dudar de quién soy, siempre está sosteniéndome y no deja que se me vaya la cabeza a las nubes”, añadió Fuster en su entrevista.

Como se recuerda, Luciana Fuster confirmó su participación en el Miss Perú 2023 con una emotiva publicación en sus redes sociales. “Aquí estoy”, fue el primer mensaje que compartió sobre el anuncio de su candidatura al certamen.

“Agradecimiento especial para todos ustedes por el apoyo increíble que vengo recibiendo desde ayer y para todas las personas en mi vida que me motivan a seguir retándome. ¡Estoy lista para todo!”, escribió junto a unas fotografías promocionales.

Luciana Fuster estaría incómoda con América Hoy