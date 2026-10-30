Luciana Fuster se pronunció sobre la polémica que generó su nombramiento como nueva directora del Miss Grand Perú, cargo que anteriormente estaba bajo la responsabilidad de Jessica Newton. La modelo explicó cómo recibió la propuesta y respondió a los comentarios que la señalan de haber desplazado a la empresaria.

Durante una entrevista con “Magaly TV, la firme”, Fuster contó que la oportunidad surgió mientras se encontraba en Tailandia, participando en el Miss Grand International. Según explicó, fue la propia organización la que se comunicó con ella para ofrecerle asumir la dirección nacional del certamen.

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“Fue algo que se dio mientras yo estaba en Tailandia, en la competencia en Miss Grand International. Me presentaron la oportunidad y cómo decir que no”, manifestó la también ganadora del concurso internacional en 2023, al explicar el origen de su nuevo cargo.

Luciana Fuster confirma que le escribió a Jessica Newton tras ser elegida como la nueva directora del Miss Grand Perú.

Consultada directamente sobre si le había ‘serruchado’ el puesto a Jessica Newton, Luciana aseguró que desconoce cómo se desarrolló la relación entre la empresaria y Miss Grand International. Asimismo, sostuvo que recibió una propuesta directa de la organización y que aceptó el desafío profesional.

“La verdad es que le escribí. No sé cómo ha sido su tema con MGI, yo recibí la propuesta directa de Miss Grand International”, precisó la modelo, quien también dejó entrever que su incorporación responde a una decisión de la organización internacional.

El cambio de dirección generó comentarios en el mundo de los certámenes de belleza, especialmente luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, y Jessica Newton dejaran de seguirse en Instagram. La empresaria, por su parte, compartió una fotografía acompañada del mensaje: “Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”.

Por su parte, Jessica Newton continuará al frente de la Organización Miss Perú, pese a dejar la dirección de la franquicia nacional del Miss Grand.