Luciana Fuster rompió su silencio y aclaró cómo llegó a la dirección del certamen que anteriormente estuvo a cargo de Jessica Newton. (Foto: Instagram / @missgrandinternational)
Luciana Fuster rompió su silencio y aclaró cómo llegó a la dirección del certamen que anteriormente estuvo a cargo de Jessica Newton. (Foto: Instagram / @missgrandinternational)
Por Redacción EC

Luciana Fuster se pronunció sobre la polémica que generó su nombramiento como nueva directora del Miss Grand Perú, cargo que anteriormente estaba bajo la responsabilidad de Jessica Newton. La modelo explicó cómo recibió la propuesta y respondió a los comentarios que la señalan de haber desplazado a la empresaria.

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