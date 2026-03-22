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Luciana Fuster y Flavia Laos lucen juntas durante concierto en Colombia. (Fotos: Instagram / Luciana - Flavia)
Luciana Fuster y Flavia Laos lucen juntas durante concierto en Colombia. (Fotos: Instagram / Luciana - Flavia)
Por Redacción EC

La exMiss Grand International Luciana Fuster y la cantante Flavia Laos sorprendieron al público tras compartir un video donde se muestran juntas en un festival de música en Colombia. Este momento se viralizó en redes ya que ambas habían estado distanciadas por varios años.

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