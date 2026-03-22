La exMiss Grand International Luciana Fuster y la cantante Flavia Laos sorprendieron al público tras compartir un video donde se muestran juntas en un festival de música en Colombia. Este momento se viralizó en redes ya que ambas habían estado distanciadas por varios años.

Como se recuerda, Luciana Fuster y Flavia Laos se mantuvieron distanciadas por varios años en medio de rumores, indirectas y polémicas sentimentales, ya que ambas tuvieron una relación amorosa con el chico reality Patricio Parodi.

Luciana Fuster compartió un video del evento en el que luce junto a Flavia Laos, incluso posaron juntas para algunas instantáneas.

Luciana Fuster y Flavia Laos lucen juntas durante concierto en Colombia. (Fotos: Instagram / Luciana - Flavia)

“Llegamos a Colombia. Y este dúo ya está listo para disfrutar este festival”, escribió la modelo nacional en un video en el que también aparece Luana Barrón.

El reencuentro se hizo público a través de redes sociales, donde ambas compartieron videos disfrutando del evento. Además, el material audiovisual muestra a las influencers modelando y bailando.

Luciana Fuster y Flavia Laos coincidieron en el evento tras ser invitadas por una reconocida marca de maquillaje, lo que propició que compartieran tiempo y generaran contenido conjunto, evidenciando una relación más cercana.

Aunque no hay declaraciones oficiales sobre una reconciliación entre Luciana Fuster y Flavia Laos, su reciente aparición conjunta evidencia que ambas han optado por dejar atrás el conflicto que tuvieron por años.

La reacción del público no se hizo esperar. Mientras muchos celebraron la madurez de ambas influencers, otros recordaron la polémica con humor a través de memes en redes sociales. Lo cierto es que este reencuentro no solo marca un nuevo capítulo en su relación personal, sino que también refuerza su presencia mediática a nivel internacional.