La exMiss Grand International Luciana Fuster y la cantante FlaviaLaos sorprendieron al público tras compartir un video donde se muestran juntas en un festival de música en Colombia. Este momento se viralizó en redes ya que ambas habían estado distanciadas por varios años.
La exMiss Grand International Luciana Fuster y la cantante FlaviaLaos sorprendieron al público tras compartir un video donde se muestran juntas en un festival de música en Colombia. Este momento se viralizó en redes ya que ambas habían estado distanciadas por varios años.
Como se recuerda, Luciana Fuster yFlavia Laos se mantuvieron distanciadas por varios años en medio de rumores, indirectas y polémicas sentimentales, ya que ambas tuvieron una relación amorosa con el chico reality Patricio Parodi.
Luciana Fuster y Flavia Laos coincidieron en el evento tras ser invitadas por una reconocida marca de maquillaje, lo que propició que compartieran tiempo y generaran contenido conjunto, evidenciando una relación más cercana.
Aunque no hay declaraciones oficiales sobre una reconciliación entre Luciana Fuster y Flavia Laos, su reciente aparición conjunta evidencia que ambas han optado por dejar atrás el conflicto que tuvieron por años.
La reacción del público no se hizo esperar. Mientras muchos celebraron la madurez de ambas influencers, otros recordaron la polémica con humor a través de memes en redes sociales. Lo cierto es que este reencuentro no solo marca un nuevo capítulo en su relación personal, sino que también refuerza su presencia mediática a nivel internacional.
Rebeca Escribens cuestiona duramente a Patricio Parodi en su programa por su postura ante el escándalo en Argentina, donde Mario Irivarren besó a otra mujer junto a Said Palau, afectando a Onelia Molina. Se discute responsabilidad, madurez y la falta de pronunciamiento de algunos involucrados, mientras esperan más imágenes.