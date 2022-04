¡Ya no ocultan su amor! Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir sus primeras fotografías románticas al lado de Patricio Parodi, su nueva pareja sentimental.

“Que se les multiplique todo lo que nos desean”, escribió la integrante del reality “Esto es guerra” como descripción de sus fotos.

Según se pudo ver en las imágenes, la pareja posó en la playa. Ella lucía un bikini de color amarillo, mientras que Patricio tenía un short rosado y el torso desnudo.

Luciana Fuster y Patricio Parodi más enamorados que nunca. (Foto: @lucianafusterg).

En otra instantánea se pudo observar que Patricio besó en los labios a su pareja y ella le correspondió de la misma manera.

Luciana Fuster y Patricio Parodi en la playa. (Foto: @lucianafusterg).

La publicación de Luciana Fuster se dio luego que la conductora Magaly Medina se burló de la modelo por no ser incluida en el video que publicó la hermana de Patricio. Majo Parodi realizó un video sobre la celebración de su baby shower, pero en el clip no apareció la novia de su hermano, pero sí la ex, la modelo Flavia Laos.

Luciana Fuster sobre baby shower de Majo Parodi https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro se pronunció tras ‘ampay’ con Fiorella Retiz

Aldo Miyashiro reapareció en la televisión tras 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz emitido por el programa de Magaly Medina. El conductor de 'La banda del chino' se pronunció al respecto y pidió perdón públicamente por traicionar su confianza. "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" afirmó Miyashiro. (Fuente: América TV) "Nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida"