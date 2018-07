Luciana Salazar presentó a su hija Matilda | VIDEO

La argentina Luciana Salazar presentó a Matilda, su hija, en el programa "Cortá por Lozano" del canal Telefe, en donde también dio detalles del nacimiento de la pequeña, quien llegó al mundo mediante vientre de alquiler.

Con siete meses recién cumplidos, Salazar presentó por primera vez en un programa de TV a su hija Matilda. "Es una mini tú", dijo Vero Lozano, la conductora del programa, cuando ambas entraron al set.



"Se despertó temprano, la bañé, la vestí y después me arreglé yo", contó Luciana mientras su hija estaba acariciando al perrito de la conductora de Telefe. "Es bien tranquila, más me hace problemas", agregó.



"Es la primera vez que está en un estudio de televisión", dijo Luciana. "Se mira en el monitor, es muy Luli", dijo Lozano.

La pequeña no dejaba de mirar hacia el monitor que mostraba su foto en grande, además de las luces del set de programa. Matilda se robó el corazón de los panelistas del programa.



Cumplió su sueño

En 2017, Luli, como la llaman a la argentina, decidió transferir un embrión fecundado al útero de una mamá subrogante. El proceso lo realizó en Estados Unidos.

"Yo padezco de trombofilia, pero más allá de eso, uno puede llevar un embarazo a buen término. Lo mío no fue solo eso, sino una sumatoria de miedos, sufrimiento y emociones. No fue una decisión mía, estuvo consensuada con especialistas", dijo la argentina hace unos meses en una entrevista con la revista Hola.



"La conexión que tuve con mi hija fue inmediata. Yo le cambio los pañales desde el primer día; a la noche, me levanto todas las veces que sea necesario, me encargo de sus necesidades, de sus vitaminas. Estoy pendiente. Soy madraza, como si lo hubiese sido toda la vida. Es que al no haberla llevado en mi vientre, no sabía qué podía suceder con nuestra unión", contó Luciana.