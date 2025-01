El cantante Luigui Carbajal marca distancia de Skándalo y apuesta por una nueva aventura musical con Los Carbajal, por lo que asegura que no utiliza el nombre ni las canciones de su exgrupo para promocionar sus eventos. Es más, aseguró que ni siquiera cantan los temas de su exagrupación.

“Con la ayuda de Dios me va muy bien (con su orquesta Los Carbajal). Vamos avanzando y saliendo adelante con una delantera (cantantes) nueva”, aseguró el exparticipante de “El gran chef famosos: La súper revancha”.

“Yo no promociono los eventos que tengo porque son privados; si fuera así, el que promociona es el que contrata, no yo. Esa promoción estaba hecha mucho antes de que suceda lo que ustedes ya saben (que dieron por finalizada su amistad y su relación laboral), esos contratos estaban desde antes, pero nadie cantó ni una canción (de Skándalo) porque la orquesta que estuvo en el escenario fue la de Los Carbajal. En esas presentaciones nadie nos pidió ni una canción del grupo y así la hubieran pedido, no lo pienso hacer”, añadió.

Como se recuerda, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo marcaron distancia después de las celebraciones por los 25 años de creación del grupo Skándalo. Trevitazzo aseguró que no volvería a trabajar con su excompañero y que su amistad había llegado a su fin.

Según Roly Ortiz, creador del grupo Skándalo, el distanciamiento fue producto de un desacuerdo económico. Al respecto, Luigui Carbajal anunció medidas legales contra Ortiz por sus declaraciones.

