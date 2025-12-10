Luigui Carbajal manifestó su intención de reencontrarse con Ricky Trevitazzo, con quien mantiene una enemistad pese a haber compartido más de dos décadas de amistad desde sus inicios en la agrupación Skándalo. La tensión entre ambos se reactivó recientemente, a pocos días del aniversario 36 del grupo, luego de que Trevitazzo lo calificara de “malagradecido” tras escuchar que el cantante habría hablado mal de él.

En declaraciones para Trome, Carbajal señaló que la época navideña le motiva a buscar una reconciliación. “La Navidad es una fecha que me gusta porque las familias se unen. Todos buscamos paz, felicidad y también perdonar. Es un tiempo de reconciliación” , dijo. El artista afirmó que aún mantiene un fuerte aprecio por su excompañero. “Podemos superar cualquier rencilla y recuperar la amistad que tuvimos por tantos años. Lo quiero y lo respeto mucho” , añadió.

Carbajal quiere dejar atrás el conflicto con Trevitazzo Instagram: (Foto: Instagram/@luiguicarbajal)

Carbajal también mencionó que no guarda resentimientos y que está dispuesto a conversar para resolver sus diferencias. “Se han dicho cosas, pero lo importante es nuestra larga amistad”, comentó. Sin embargo, precisó que, aunque desea arreglar la relación personal con Trevitazzo, no planea retomar el proyecto musical de Skándalo. “Esa etapa quedó atrás. Mi presente y futuro es con ‘Los Carbajal’. Estamos creciendo y se nos abren más puertas” , puntualizó.

El distanciamiento entre ambos cantantes se hizo público tras el aniversario 25 de Skándalo en 2024. En Navidad, Ricky Trevitazzo difundió un comunicado en sus redes sociales en el que anunció su ruptura personal y profesional con Carbajal. “Dejo constancia de que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante” , escribió, refiriéndose a él como “el señor Luis Alberto Carbajal Lazo”, e indicando que la separación respondía a motivos personales y profesionales.

Posteriormente, Roly Ortiz, mánager de Skándalo, declaró que el conflicto podría haber surgido por un desacuerdo económico después de un evento realizado en noviembre, en el que Carbajal habría recibido una mayor parte de las ganancias. Días después, el cantante negó haber estafado a Trevitazzo y anunció medidas legales contra Ortiz. Explicó que él se encargaba de vender los shows y administrar los pagos, mientras Trevitazzo se ocupaba del aspecto artístico, asegurando que “las cuentas siempre han estado claras”.