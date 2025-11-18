El cumbiambero Luigui Carbajal fue sorprendido por las cámaras de ‘Magaly TV’ al salir de un reconocido hotel en Lince, en lo que podría ser una infidelidad hacia su esposa, la médico Diana García, con quien tiene un hijo de seis meses.

A través de un adelanto difundido en las redes sociales del programa, el cantante fue interrogado luego de ser captado saliendo del hotel. “¿Tu esposa sabe que estuviste en ese lugar?”, le preguntó el reportero, sin respuesta del artista.

Cabe recordar que en mayo de 2023, Luigui y Diana se casaron. Aunque el cantante había reconocido haber sido infiel en el pasado, aseguró estar enfocado en su relación y comprometido en “hacer las cosas bien” con su cónyuge.

“Trato de hacer las cosas correctas, porque ahora yo soy casado. Antes no me había casado y no tenía el deseo de casarme, ahora sí soy casado hace 2 años. Estoy feliz y tranquilo. Llegó la persona que yo quería que llegue, mi esposa”, dijo.