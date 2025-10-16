Muy enérgico y determinado, el cantante de cumbia y comediante Luigui Carbajal rechazó las disculpas de Roly Ortiz, actual dueño del grupo Skándalo, quien, entre lágrimas, le pidió reencontrarse para una última conversación, pues dijo que “no le queda mucho tiempo en este mundo”.

“No voy a volver a Skándalo, eso lo tengo muy claro”, declaró Luigui a Trome. “No me interesan las disculpas públicas que me hayan ofrecido, porque en su momento todas las falsedades que me dijeron afectaron a mi esposa, quien estaba embarazada, y desestabilizaron a toda mi familia” , agregó.

Así, el artista dejó en claro su falta de interés en un posible reencuentro y en mantener una reunión privada con Roly y sus excompañeros. “Me dijeron muchas mentiras sobre mí y ahora no les creo”, afirmó. “Prefiero continuar mi vida en paz junto a mi familia y seguir avanzando profesionalmente”.

Luigui Carbajal: “Seguro buscan más titulares, pero les deseo lo mejor”

Aunque guarda buenos recuerdos y aprendizajes de su tiempo en Skándalo a principios de los 2000, el cantante dejó claro que tanto Roly como los demás miembros estarían buscando llamar la atención, especialmente ahora que están promoviendo un concierto de reencuentro.

“Lo hacen justo cuando anuncian un reencuentro; seguro buscan más titulares y hacer un poco de bulla... y, bueno, les deseo lo mejor” , comentó. Luego, declaró en Amor y Fuego : “Han dañado mi imagen, algo que siempre he intentado mantener limpia . Esta situación ha afectado directamente a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Ninguna disculpa va a poder sanar lo que estoy viviendo hoy en día”.

¿Cómo fueron las disculpas de Roly Ortiz hacia Luigui Carbajal?

Roly, por su parte, aseguró que “ya no le queda mucho tiempo en este mundo” y que su deseo es “irse en paz, sin conflictos”. El exdirector de Skándalo está atravesando una grave situación de salud que le provoca dolores constantes. “Lo único con lo que me he peleado es con Luigui”, expresó en 'América Hoy‘.

De este modo, aclaró que no busca una reunión musical con Luigui en el escenario , sino una conversación para limar asperezas. “Si no quiere ir al evento, que no lo haga, pero quiero hablar con él a solas, pedirle disculpas e irme en paz ”, dijo entre lágrimas.

“Nadie sabe lo que vivo día a día, en las noches en mi casa. A veces, esa frustración me provoca ataques de pánico, de desesperación… me hundo, me da una depresión horrible”, expresó Ortiz, visiblemente conmocionado.

Skándalo se reencuentra en medio de una nueva polémica

Estas palabras se dieron antes del reencuentro de Skándalo, que celebrará sus 36 años de trayectoria artística, y tras la devolución de los derechos de la marca del grupo a Roly por parte de Ricky Trevitazzo, examigo de Luigui y otro de los miembros, lo que marcó el fin de sus conflictos.

Hace algunos meses, Luigi, Ricky y Roly estuvieron en medio de un fuerte enfrentamiento, luego de que se acusaran entre sí de haberse estafado y de apropiarse ilegalmente de las ganancias obtenidas por los conciertos realizados durante su anterior aniversario como grupo.

