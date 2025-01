Tras enterarse del emotivo llanto que su excompañero de Skándalo, Ricky Trevitazzo, dio al recordar su amistad, Luigui Carbajal aseguró que desea reconciliarse con él, a pesar de los conflictos.

Como se recuerda, en la final de “El gran chef: Famosos”, del miércoles 22 de enero, Trevitazzo lloró al recordar momentos que tuvo junto a Luigui, durante su participación en la ‘Súper Revancha’.

“Amigo, yo te quiero mucho. Espero que este distanciamiento pase pronto, lo que más quiero es tenerte a mi lado y darte un abrazo”, le respondió Carbajal en su visita al programa “Préndete”, el jueves 23 de enero.

Durante la entrevista, Luigui reafirmó su cariño hacia Ricky, destacando los 25 años de amistad que los unen. “Hay un cariño que no se va de la noche a la mañana. Me da mucha pena la situación, pero no tengo nada en contra de él y deseo que recupere su salud”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a dejar de lado las influencias de terceras personas, en clara alusión a Roly Ortiz, a quien señaló como uno de los responsables de su distanciamiento.

Luigui Carbajal molesto con Roly Ortiz por presuntas difamaciones





Carbajal también se pronunció sobre la demanda que presentó contra Ortiz por difamación agravada y denuncia calumniosa. “No quiero rectificaciones, quiero que se cumpla lo que está en el papel”, declaró, aludiendo a las acusaciones del productor sobre una presunta gestión irregular de los ingresos obtenidos durante el reencuentro de Skándalo.

Además, el cantante expresó su molestia porque Ortiz habría involucrado a su familia en el conflicto. “Lo que más me molesta es que se haya metido con mi esposa, diciendo cosas que no son ciertas”, añadió.

Ricky Trevitazzo dice entre lágrimas que extraña a Luigui Carbajal





Por su parte, Ricky Trevitazzo, quien finalizó segundo en la competencia culinaria, reconoció que extraña profundamente a Carbajal y que aún siente que su distanciamiento dejó un vacío en su vida.

“Me siento como si me faltara un pedazo de mi alma”, dijo en medio de lágrimas al recordar sus mejores momentos junto a Luigui. Según Trevitazzo, competir en ‘El gran chef famosos’ lo ayudó a sanar, aunque el dolor sigue presente.