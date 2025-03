El conflicto entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo continúa escalando luego de que este último revelara detalles sobre el dinero que habría recibido su excompañero tras el reencuentro de Skándalo.

Según Trevitazzo, la inversión inicial para el evento fue de S/ 400 000 soles, pero la cifra aumentó a S/ 760 000 sin una explicación clara. “Había 400 mil declarados, y lo otro se hizo agua”, afirmó el cantante.

Lo que dijo Luigui Carbajal

En respuesta, Carbajal negó cualquier irregularidad y aseguró que Trevitazzo no tiene derecho a reclamar, ya que no realizó ninguna inversión.

“No puede reclamar nada porque no ha invertido ni un sol. El inversionista fui yo y una persona más”, declaró.

Además, lamentó la ruptura de su amistad y atribuyendo el conflicto a influencia de terceros. “Me da pena porque lo que más me importaba en ese momento era la amistad”, agregó.

Ricky Trevitazzo recibió más dinero del pactado, según Luigui

El exintegrante de Skándalo también aclaró que Trevitazzo recibió más dinero del estipulado en su contrato.

“A Ricky yo fui la persona que le abonó y le aboné más de lo que estaba fijado en el contrato. No quiero hablar de montos”, aseguró Carbajal.

Luigui Carbajal vende prendas de Skándalo

El enfrentamiento entre ambos artistas también se trasladó a la reciente decisión de Luigui Carbajal de vender a un sol las prendas que usó durante su paso por Skándalo.

“Son cosas que ya no necesito. Sí, le tengo cariño, me da pena deshacerme de ellas, pero qué hago teniendo todo eso en casa si no tengo espacio”, justificó el cantante.

Por su parte, Trevitazzo criticó esta acción, argumentando que se trata de una falta de respeto hacia la historia del grupo.

“¿Su valor sentimental hacia Skándalo es un sol? Me parece totalmente ridículo”, expresó molesto. Además, consideró que su excompañero está minimizando el legado del grupo. “Está menospreciando al grupo, recuerda que tú caíste en Skándalo de suerte”, añadió.