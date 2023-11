El exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe reveló que ha logrado perdonar a su esposa Charlene Castro tras haber sido captada ingresando a un hotel con otro hombre. También dijo que ora por Magaly Medina.

De este modo, Guadalupe añadió que aún siente amor por Charlene a pesar de la infidelidad, por lo que decidió perdonar sus actos y continuar su vida.

“Hay perdón, pero son situaciones que solamente tu vas viviendo conforme pasa el tiempo”, dijo el Cuto durante una entrevista con el videopodcast “Habla serio” de Latina TV.

En ese sentido, Luis Guadalupe precisó que a pesar de la traición todavía ama a Charlene Castro, por lo que deja abierta la posibilidad de retomar su vínculo sentimental.

“Yo la amo hasta ahorita porque soy un ser humano como cualquiera. Te pasan cosas por la cabeza, lógico, pero yo solo le pido a Dios que, si es ella, sea ella, si no es ella, no es ella, pero siempre le voy a desear lo mejor. No guardo rencor contra nadie”, explicó.

¿Cómo se enteró el Cuto Guadalupe del ampay de Charlene Castro?





En mayo del 2023, las cámaras de Magaly TV la Firme captaron a la esposa de Luis “Cuto” Guadalupe, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre.

Por su parte, Guadalupe relató que se enteró del ampay cuando estaba con su madre y que no pudo dormir porque se encontraba pensando en la respuesta que daría en su conferencia de prensa.

“Yo el programa lo vi con mi mamá. Los dos solitos agarrados de la mano (…). Yo ese día no pude dormir”, comentó. “Las cosas en la vida pasan porque tienen que pasar, pero nadie, en este mundo, tiene el derecho de señalar o juzgar a otra persona”, añadió.

¿Qué dijo el Cuto Guadalupe sobre Magaly Medina?





Durante su intervención en el podcast de Latina TV, el Cuto Guadalupe se refirió también a Magaly Medina, quien reveló el ampay de su esposa. Se dirigió a la comunicadora indicando que ora por ella.

“A veces yo oro por esa señora Magaly”, señaló. “¿Cómo ella, un ser humano, hace tanta maldad sin pensar en tu madre, tu hijo? Yo soy la persona pública, como ella se ha llenado la boca: “Métanse conmigo”. Nunca imaginé que iba a pasar esto”, complementó.