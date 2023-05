Tras la difusión de imágenes de Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe anunció una conferencia de prensa para hablar de la presunta infidelidad de su pareja en las imágenes presentadas por el programa “Magaly TV, la firme”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exjugador de fútbol compartió un mensaje en el que anunciaba una conferencia de prensa para este martes 16 de mayo en su restaurante Cuto 16, ubicado en el distrito de La Perla.

Cabe señalar que, en su comunicado, Luis ‘Cuto’ Guadalupe aclaró que esta será la primera y única vez que se pronunciará al respecto de la presunta infidelidad de su pareja. La reunión está programada a partir de las 9 a.m. de este 16 de mayo.

“A los medios de comunicación. Ante los últimos hechos públicos que me relacionan, estaré pronunciándome, por única vez, el día de mañana martes 16 (de mayo) a las 9 a.m. Gracias por su atención, Luis Guadalupe”, escribió en su carta publicada en Instagram.

Como se recuerda, el pasado lunes 15 de mayo el programa “Magaly TV, la firme” presentó imágenes de Charlene Castro, pareja de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, en una comprometedora situación saliendo de un hotel con un hombre desconocido.

¿Qué dijo el Cuto Guadalupe?

Durante su conferencia de prensa, que duró alrededor de 30 minutos, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló sobre la infidelidad de la madre de sus hijos y aseguró que él la ha perdonado. Además, resaltó que todo lo hace por el bien de su hijo y su familia.

“Yo no soy quién para juzgar, yo también tengo mis ‘anticuchos’ y cargo mi cruz, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo, con quien he vivido 10 años. Lo que tenga que hablar con ella lo hablaré con ella… Yo no voy a victimizarme, estoy haciendo esta conferencia con toda la humildad que me conocen”, señaló el ‘Cuto’ Guadalupe.

“Yo estoy bien, es por el bien de mi hijo y mi familia. Salí de Corongo, donde corrí sin zapatos, veía a mi mamá como trabajaba. Las cosas tienen que pasar, yo sigo más firme que nunca, tengo hambre y no me lo quita nadie. Mi fe está intacta”, añadió el exfutbolista.

'Cuto' Guadalupe aconseja a Caballito Hurtado