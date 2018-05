Luis Miguel es acusado de no haber buscado a su madre por una tía

La llegada de "Luis Miguel, la serie" ha despertado antiguas polémicas alrededor del cantante mexicano y las personas que formaron parte de su círculo más cercano durante sus primeros años de carrera.

Uno de los grandes misterios relacionados a la vida del artista fue la desaparición de su madre, la italiana Marcela Basteri, quien está perdida desde hace más de tres décadas.

Aunque se rumorea que Luis Miguel invirtió grandes recursos buscando a su madre, Adua Basteri, tía abuela del cantante, tiene una opinión distinta. La mujer declaró a los medios mexicanos que cuando su sobrina desapareció emprendió una campaña de búsqueda y contactó a los medios italianos para difundir la historia.

"Hablamos con gente de un programa de Italia para ver si la habían visto. Los periodistas se acercaron para hablar conmigo, los llevé al colegio, entre otras cosas", contó la hermana del padre de Marcela Basteri.

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, tomó muy mal el que se hiciera pública la desaparición de su madre y ese fue el origen de un gran desencuentro, pero Adua contó su versión.

"Yo le había dicho a Ale: 'Te doy un mes. Si en un mes no se donde se metió tu mamá, voy a la televisión. Y no voy por estar en contra de tu hermano, porque yo a tu hermano no lo molesto, más bien le hago publicidad, no lo arruino. Yo hago esto por mí'", sostuvo la italiana.

"Tu hermano es un artista, mi hermano es pobre, y tiene derecho de saber donde se encuentra su hija", dijo también la mujer aquiella vez.

Adua Basteri tendría más palabras sobre su famoso sobrino, a quien criticó por su actitud luego de que no volviera a saber de Marcela.

"Cuando conocí a Luis Miguel, era un buen chico, tenía un cerebro y un corazón, era sensible, y ahora no lo es, a mí me ha perdido, porque no estuvo de acuerdo en buscar a su madre conmigo", señaló Adua.

Tras el incidente se produjo tal ruptura, que Adua Basteri no ha vuelto a hablar con el cantante ni con su hermano. "Ellos tampoco quisieron saber nada más de mí", dijo la mujer, quien agregó que no pierde la esperanza de encontrar a su sobrina con vida.