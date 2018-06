"Luis Miguel": Alicia Machado habla de su romance con el 'Sol'

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado fue entrevistada en el programa "Hoy" del canal Las Estrellas, donde se le preguntó sobre Luis Miguel; cantante mexicano que ha vuelto a dar que hablar por una popular serie del servicio de TV Netflix. Ambos tuvieron un romance en los años 90.

Machado se hizo presente en una secuencia donde un imitador de Luis Miguel pasa por un juicio y la invitada tiene que responder preguntas sobre él para "rescatarlo". Una de las preguntas es si el cantante es tan caballeroso como dicen.

Alicia Machado habla de Luis Miguel en el programa "Hoy". (Video: Televisa)

"Eso fue hace mucho tiempo. (…) Tiene muchos detalles, pero no son detalles a lo mejor materiales, sino en su manera de comportarse, flores, de repente te invita a las 9 de la noche a pasear en helicóptero", sostuvo.

Más adelante, Machado confirmó que Luis Miguel le cantaba algunos de sus temas, entre ellos "Sueña". Recordar esos momentos, dijo la modelo, le conmovían. Tras ello, contó cómo ambos se conocieron.

"Cuando gano el concurso (Miss Universo) en Las Vegas, me llevan a Los Ángeles a las dos semanas y me hacen mi sesión de fotos oficiales de Miss Universo. Y en esa sesión de fotos resulta que el fotógrafo era muy amigo íntimo de él (Luis Miguel), y parece que le comentó que me iba a hacer fotos. Y él se apareció en la sesión", detalló Alicia Machado.

En la recta final de la entrevista, Machado dijo no tener miedo a que la serie de Luis Miguel revele algo de ella. "No, para nada, al contrario. Me gustaría que me nombraran porque creo que me harían un favor. (…) Si me sacan es que a lo mejor tiene un bonito recuerdo", contó.

Hasta el momento, la serie de "Luis Miguel" en Netflix ha mostrado a varias parejas que tuvo el cantante, entre ellas Mariana Yazbek e Issabela Camil.

DATO

"Luis Miguel" estrena su décimo episodio este domingo por la noche en Telemundo (Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo).