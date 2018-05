Mientras la serie de Luis Miguel lanza cada domingo una nueva revelación sobre la historia del cantante, los personajes de la vida real también hacen lo propio. Andrés García, quien fue uno de los responsables de lanzar la carrera del 'Sol de México' en su infancia, contó que pese a su amistad con Luis Rey, llegó a propinarle una golpiza al padre del artista debido a su conducta irresponsable.

En diálogo con el programa "De primera mano", el actor recordó que un día Luis Rey le pidió viajar a España asegurándole que Luis Miguel necesitaba verlo con urgencia.

Andrés García, quien consideraba al cantante como un hijo, viajó a España para atender el pedido del joven, pero se dio con la sorpresa de que este no lo recibía y no podía cambiar el cheque con el que había viajado.

"Yo no tenía cuenta en España. Entonces llego y, estando allá, (Luis Rey) me daba puras evasivas. A mí se me estaba acabando el dinero porque yo viajé pensando quedarme cinco días y ya iba por las dos semanas cuando me decían que ya llegaba Luis Miguel y nada. Finalmente, cuando me ponen a Micky al teléfono, me dice: 'Voy a ir allá solo para verte'. No sabía que yo ya había viajado", recordó el galán de telenovelas.

"Cuando le digo lo que su papá me había dicho. Me dijo que no sabía nada porque él no quería ver a su papá", añadió el actor, quien poco después se iría a los puños con Luis Rey en Sevilla, donde vivía la madre del cantante español.

"Allí le pido que me cambie mi cheque, pero se puso flamenco y yo le puse una zarandeada allí mismo. Tuvo que salir la abuela a buscar a Micky para que yo lo suelte", contó el actor.

Andrés García recuerda a Luis Rey en entrevista con "De primera mano". (Fuente: YouTube)

Andrés García aparece retratado en los primeros episodios de "Luis Miguel, la serie". Según la ficción, fue el actor quien le dio casa a Luis Rey y su familia cuando este se había quedado sin trabajo en México.

Andrés García también fue quien le consiguió su primera entrevista televisada a Luis Miguel en el programa que conducía para la señal de Ciudad Juárez.