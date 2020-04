Gracias a su serie televisiva en Netflix, el cantante “Luis Miguel” obtuvo un repunte en su fama, con nuevas generaciones entonando sus temas más clásicos. Su vida personal pasó a ser un tema de conversación y su primer amor, a la que conoció cuando tenía 17 años de edad, no podía faltar.

La ficción que emitió Netflix dio a conocer que ‘El Sol de México’ conoció a Mariana Yazbek, seis años mayor que él, durante la grabación del video de la canción “Cuando calienta el sol”, en Acapulco, en 1987. Fue una relación fugaz, pero intensa.

Según la serie, el romance prosperó al punto que ambos se fueron a vivir juntos a una casa en Tecamachalco, en México.

Pero en la relación no todo fue felicidad. Los problemas comenzaron a aparecer con rumores que vinculaban a 'El Sol de México' con otras celebridades.

Mariana Yazbek declaró en una entrevista televisiva que la relación que mantuvo con Luis Miguel fue corto, pero "divertido".

"Lo tengo como una parte de mi vida muy divertida. Una vez fuimos al cine, hacíamos lo normal, lo que hace cualquier gente", comentó Mariana.

Lo más difícil para ella no era ser la novia de una estrella, sino el acoso que sufrió por parte de los medios de comunicación. “Lo sufría, no entendía qué pasaba, tenía una ingenuidad, nunca viví eso, no sabía cómo manejarlo”, remarcó.

EL RETORNO DEL SOL DE MÉXICO

Con una serie televisiva exitosa, era solo cuestión de tiempo para que Netflix y Telemundo aprueben la realización de otra temporada de “Luis Miguel, la serie”. Esto se confirmó en enero último por medio de un teaser tráiler en el que el actor mexicano Diego Boneta vuelve a estar caracterizado como el ‘Sol de México’.

Como la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie” cubrirá más años en la vida del cantante, Boneta se transformó para el papel; de modo que su apariencia es más envejecida, pero aún así es indudable el parecido.

“Luis Miguel, la serie” se transmitirá a nivel nacional por América TV

Tráiler de Luis Miguel La Serie - Temporada 1

