"Luis Miguel": ¿Kate del Castillo tuvo un romance con el 'Sol'?

"Luis Miguel, la serie", que se aproxima a su final, ha mostrado varios momentos en la vida del cantante mexicano, incluyendo sus varios amores. Un nombre que podría añadirse a la lista es el de la actriz Kate del Castillo, dependiendo de cómo se interpreten las declaraciones de su hermana.

Verónica del Castillo, hermana mayor de Kate, contó al diario mexicano Reforma que ella acompañó en varias oportunidades a la actriz para visitar al músico en Acapulco; lo cual fue la única condición para que ella saliera de su casa.

"Mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas, le daba como mucha pena salir con Luis Miguel (por eso la acompañaba), además de que mis papás no la dejarían si no iba yo; éramos muy chavitas", contó Verónica del Castillo.

Tras ello, la conductora de TV mencionó que ella y Kate del Castillo fueron con Luis Miguel a varios lugares, entre ellos la conocida discoteca Baby`O en Acapulco y restaurantes. "Se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate, Luis Miguel y yo", contó.

"(Una vez) me subí en un jet ski con Luis Miguel, le agarré las 'carnes' y se rompió el manubrio del jet ski. Llegan dos guaruras, y ya ahí nos ayudaron y nos regresamos. Me duró cinco minutos el gusto de abrazar y agarrar a Luis Miguel", añadió.

¿Cómo es Luis Miguel cuando las cámaras no lo captan, cuando no está frente a miles de espectadores? "Luismi es un caballero, es un amor de hombre, de persona. Es un encanto, lo están retratando muy bien en la serie, para mí es un flashback de mi infancia, de mis amistades, de los lugares donde yo salía", contó.

Luis Miguel ya fue vinculado anteriormente a Kate del Castillo. En 2002, durante un viaje a España para promocionar su disco "Mis boleros favoritos", se le preguntó por la actriz, pero no afirmó que ambos tuvieran alguna relación amorosa.

DATO

"Luis Miguel, la serie" estrena un nuevo episodio cada domingo por Netflix.