Sobre la vida de Luis Miguel se han dicho muchas cosas y tras la emisión de la serie de Netflix, los rumores y teorías sobre lo que vivió 'El Sol' se repotenciaron tanto así que el nombre del astro mexicano está en boca de todos como no ocurría desde sus mejores épocas.

Si asistió o no al velorio de Luis Rey. Si se reconciliaron antes que el compositor falleciera, son una incógnita constante que hoy toman fuerza y es precisamente esta misteriosa etapa en la vida de Luis Miguel, la que el portal Infobae publica en su última edición.

El capítulo 1 de "Luis Miguel, la serie" inicia precisamente cuando le informan al cantante que Luis Rey se está muriendo en un hospital de Madrid mientras el cantante está a punto ofrecer un concierto en Paraguay. En la vida real, sabemos que esto fue así pero no fue este país sino Argentina donde el mexicano recibió la lamentable noticia.

En esta misma realidad, son varios los supuestos testigos que han dicho que Luis Miguel no llegó a reconciliarse con su padre, que no viajó a Madrid a encontrarse con él mientras que otros manifiestan los contrario.

En el libro "Luis Miguel. La historia" que publicó el periodista Javier León Herrera en marzo pasado y que cita Infobae, se detalla parte de los últimos días de Luis Rey pero en Barcelona.

Según León Herrera, Luis Miguel tomó un jet privado y viajó de inmediato a Barcelona para ver a Luis Rey y que luego entró en

shock al enterarse del real estado de salud de su padre. Información que fue confirmada por el fotógrafo argentino Gabriel Piko que entonces trabajaba para la editorial Atlántida desde Europa.

"Llego a España y al poco tiempo me llama un histórico corresponsal de la editorial. Me dice: 'Tengo un laburo para vos, está internado el padre de Luis Miguel", recuerda revela Piko a Infobae.

El reportero gráfico, cuenta también que se sorprendió al ver entubado a Luis Rey en una cama de hospital público y completamente solo.Para luego detallar el encuentro de este con su hijo recién llegado de Argentina.

"Estaban padre e hijo solos por primera vez en mucho tiempo. Pero esa soledad resultó inútil. Ya nada podía decirle. Su padre ya nada podía escuchar. Las disculpas no habían llegado a tiempo. El rostro de Luis Miguel se llenó de lágrimas, solo pudo gritar: '¡No puede ser, no puede ser'", agregó el fotógrafo.

"Cuando él sale de verlo en el hospital, sale quebrado. Estaba completamente dado vuelta. Estaba fuera de sí, fuera de la realidad, era un ente", agrega Piko, quien fotografió estos íntimos momentos del cantante y que fueron publicados en la edición del 17 de diciembre de 1992 de la revista Gente de Argentina, medio donde el reportero gráfico trabajaba en aquel momento.

Asimismo, relata como, Luis Miguel, pensando que él es un amigo de Luis Rey, lo abraza y le dice llorando. "¿Cómo no me llamaron antes, cómo no me avisaron que mi papá estaba en un hospital? Les hubiera mandado plata para que lo llevaran a la mejor clínica".

Infobae complementa su edición de este lunes con información publicada en la revista "Gente" y "Caras" de 1992.

Portada de la revista Gente de 1992 con Luis Miguel como protagonista de la edición. (Foto: Gente)

"Le tocó las manos. Lo miró fijo. Le acomodó el pelo. Le dio un beso en la frente. Y estalló: '¿Qué pasó, papá, qué pasó?', preguntaba. Como respuesta, el silencio".

"Luis Miguel estuvo al lado de su padre, hasta el último minuto. Los malos momentos vividos en el pasado no fuero suficientes para borrar el cariño que en el fondo sentía por su padre. Vencido por lo inevitable, se abrazó a Alejandro (su hermano) y lloró.

Perdió esa fuerza aparente que lo muestra siempre entero", se detalló en las mencionadas publicaciones argentinas, respectivamente.

Finalmente, según Piko, Luis Miguel, acompañado de Alejandro, asistieron al velorio de Luis Rey donde este fue cremado.

Horas después, Luis Miguel, debía volver hacia Argentina a cumplir con una serie de presentaciones.

