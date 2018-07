El capítulo 1o de la serie de Luis Miguel nos mostró cómo se distanciaron Roberto Palazuelos y el cantante. En una parte de la discusión, 'El Sol' le dice al actor que nunca será como él, pero en la vida real, Palazuelos no tiene intenciones de parecerse al intérprete.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Palazuelos habló de los errores en que cayó la serie al mostrar su relación con Luis Miguel pero también de su familia y de la nada envidia que le tiene al cantante, como se dio a entender en la ficción de Netflix.

"Yo te voy a decir una cosa, en la serie dice que "Nunca serás como yo", pues claro que nunca voy a ser como él, porque yo vengo de una familia de muchísimo abolengo, yo soy Roberto Palazuelos IV y mi hijo es Roberto Palazuelos V en línea directa".

El actor destacó que los hombres de su familia son abogados, hablan tres idiomas y son triunfadores.

@lmxlm love u bro! Una publicación compartida de Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosjr) el 25 Jun, 2018 a las 6:10 PDT

"Claro que no voy a ser cómo él y ni me interesa. Él es cantante, yo soy actor".

Además dejó en claro que “toda mi vida me he dedicado a invertir y a crecer económicamente, yo estoy construyendo mi quinto hotel. Luis Miguel se dedicó toda su vida a despilfarrar su dinero.

Ahorita estaba ya muerto de hambre, ahorita con esto ya le volvió a levantar la situación".

Sin embargo, Palazuelos advirtió que si Luis Miguel no se porta bien, "lo va a volver a castigar Dios porque no se puede ser así con la gente. Yo nunca le he hecho nada a él, toda la vida lo he defendido como para que utilicen mi nombre y mi fama para hacer un rollo mediático".

Y es que en uno de los episodios de la serie se le mostró como el culpable de la ruptura entre Luis Miguel y Mariana Yazbek, además de la pelea en un antro en donde el personaje de Palazuelos le recrimina a 'El Sol' su actitud.

Fuente: (GDA/El Universal/El Comercio)