Luis Miguel: su salida del Jockey Club estuvo marcada por la emoción de las fans

Luis Miguel no solo compartió momentos con sus fans durante el concierto de su gira "México por siempre" en el Jockey Club, pues al finalizar el mismo tuvo tiempo de saludar a las "incondicionales".

El ‘Sol de México’ deleitó a todos los asistentes con sus clásicos temas “Cuando calienta el sol”, “La Bikina”, “Suave”, “Por debajo de la mesa”, “No se tú”, y muchos otros más, con los que sus seguidores deliraron y vivieron una noche inolvidable.

Pero, probablemente más inolvidable fue lo que experimentó un grupo de fanáticas cuando se retiraban del Jockey Club del Perú, ya que muchas de ellas pudieron ver a Luis Miguel a menos de un metro de distancia, e incluso pudieron darle la mano.

Según contó a este diario Gabriela Vilca, una de las más fervientes admiradoras del cantante mexicano, ella y una amiga con la que fue a ver el show ya se estaban retirando, cuando apareció una camioneta y por la ventana superior salió Luis Miguel.

“¡Fue increíble! Hasta ahora no puedo dormir de la emoción… Ahora entiendo lo que sienten esas chiquillas que he visto por televisión cuando están frente al artista que les gusta… No tengo palabras para describir ese momento”, nos dijo.

Asimismo, nos manifestó que Luis Miguel —quien viajaba acompañado de una mujer rubia que sería su novia y corista, Mollie Gould—se mostró muy atento y no dudó en saludar y tomar la mano de todas aquellas fans que morían por tocarlo.

Finalmente, y debido a que el grupo era demasiado numeroso y el vehículo no podía avanzar, uno de los efectivos de seguridad de Luis Miguel tuvo que despejar el camino para que el chofer pudiera avanzar y llevar al artista al hotel donde se hospedaba.